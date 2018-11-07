المتحدثة باسم البيت الأبيض لـ"الديمقراطيين": "لا تضيعوا وقتكم مع ترامب"

كتبت - سالى حسام

ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابى ساندرز، على فوز الحزب الديمقراطى بأغلبية مجلس النواب الأمريكى بقولها إنه من الأفضل لهم عدم تضيع الوقت على التحقيقات ضد الرئيس الأمريكى.

وجاء ذلك خلال ظهور لسارة هوكابى ساندرز بقناة "فوكس"، حيث قالت "إن الحزب المعارض عليه عدم تضيع الوقت فى إجراء تحقيقات ضد الرئيس الأمريكى".

وأضافت "أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يحدث وما تريده أمريكا أن يحدث". ودعت الديمقراطيين لعدم التحول ما وصفته بحزب "المقاومة والعرقلة".

ويأتى ذلك مع إعلان فوز الديمقراطيين بمجلس النواب وسط احتفالات من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب ببدء تحقيقات ضد فضائح ترامب المتعددة، والبعض طالب صراحة ببدء عملية عزل الرئيس الأمريكى، وهو ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة فى أمريكا منها "ديلى بيست" ومجلة "فانيتى فير".