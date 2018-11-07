القبض على 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب ركن سيارة بروض الفرج

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة روض الفرج، القبض على 4 اشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب ركن سيارة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج، من الأهالى بمشاجرة وإطلاق أعيرة بتقاطع شارع شبرا مع شارع مسرة دائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة بين طرف أول"مدحت.ف.ز" 39 سنة سايس مصاب بطلق نارى فى البطن و"محمد.م.ع" 34 سنة سايس مصاب بجرح سطحى بالذراع الأيسر وسحجات بالذراعين وطرف ثان"أمجد.س.ا" 22 سنة صاحب عربة مشروبات ساخنة مصاب بجرح سطحى و"يأسر.ح.م" 43 سنة بحوزته سلاح نارى.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وبين الثالث بسبب انتظار السيارات أمام عربة المشروبات الخاصة، بالأخير تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الثالث بالضرب محدثان إصابته المشار إليها، فاستعان بالرابع لمناصرته والذى قام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته محدثا إصابة الأول المشار إليها.

وتمكـــــن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الطرفان والسلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.