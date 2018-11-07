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القبض على عاطل وراء سرقة المساكن فى منطقة الشرابية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:52 م
القبض على عاطل وراء سرقة المساكن فى منطقة الشرابية متهم - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الشرابية، القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب التسلق وبحوزته سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد قيام "علاء.ا.ف" 20 سنة عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدي عميله "سيء النية" وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

 

 


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