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القبض على شريك المتهم بقتل شخصين بسبب خلافات مالية بكرداسة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:49 م
القبض على شريك المتهم بقتل شخصين بسبب خلافات مالية بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم الثانى فى الجريمة التى شهدتها مدينة كرداسة، وأسفرت عن مقتل شخصين على يد المتهم وشريكه، بإطلاق النار على المجنى عليهما أثناء تواجدهما بمقهى بسبب خلافات مالية، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

أحداث الجريمة تلقى بها مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المعتمدية.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر عن مقتل نجل صاحب المقهى، بالإضافة إلى بائع اسطوانات غاز، نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح ألى.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن نجل صاحب المقهى يدعى "سيد.ح" تربطه خلافات مالية مع شخص يدعى "كريم.ن"، وقبل الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، إلا أنه تم عقد جلسة صلح لهما أنتهت بالتراضى بينهما.

وأكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن المتهم "كريم" قرر الانتقام من نجل صاحب المقهى، لاعتدائه عليه بالضرب خلال المشاجرة، فاستعان بأحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، وأطلق النار على نجل صاحب المقهى مما أسفر عن مقتله، كما أصيب بائع اسطوانات غاز يدعى "زيزو" بطلق نارى فارق على إثره الحياة.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة  من ضبط المتهم الرئيسى، عقب الجريمة، ومن خلال مطاردة المتهم الثانى الهارب، وإعداد عدة أكمنة له، تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من ضبطه، والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


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