العثور على مستودع لتنظيم داعش يضم 95 عبوة ناسفة فى قضاء الفلوجة

بغداد أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، العثور على مستودع لتنظيم "داعش" الإرهابى يضم 95 عبوة ناسفة ومواد متفجرة فى قضاء الفلوجة.

وذكرت المديرية- فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة "14" تمكنت من الوصول إلى مستودع للعبوات الناسفة فى قضاء الفلوجة يضم أكثر من 95 عبوة مختلفة الأحجام، مضيفة أنه تم إتلافها فى أحد المواقع المخصصة لذلك.

وفى سياق آخر، أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، القبض على إرهابى فى مخيم العامرية والعثور على مواد متفجرة وعبوات ناسفة على الطريق السريع بالأنبار.

وذكر بيان للمركز– أوردته قناة "العراقية" الإخبارية- أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار وخلال عملية تفتيش فى منطقة المطارى تمكنت من العثور على قنبلتين "هاون" عيار 60 ملم وقاذف "RBG7"، وقنبلة "هاون" أخرى عيار 82 ملم، و6 عبوات ناسفة محلية الصنع، وصاروخ ما يسمى "جهنم" ووسيلة للتفجير ومسطرتى تفجير، و4 رمانات قاذفة فى منطقة "البو طه".

وأضاف أن قيادة عمليات الأنبار فجرت 3 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى على الطريق الدولى السريع، مشيرا إلى أنها عثرت على عبوة ناسفة أخرى فى وادى الرمان.