video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على مستودع لتنظيم داعش يضم 95 عبوة ناسفة فى قضاء الفلوجة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:03 م
العثور على مستودع لتنظيم داعش يضم 95 عبوة ناسفة فى قضاء الفلوجة عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، العثور على مستودع لتنظيم "داعش" الإرهابى يضم 95 عبوة ناسفة ومواد متفجرة فى قضاء الفلوجة.

وذكرت المديرية- فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة "14" تمكنت من الوصول إلى مستودع للعبوات الناسفة فى قضاء الفلوجة يضم أكثر من 95 عبوة مختلفة الأحجام، مضيفة أنه تم إتلافها فى أحد المواقع المخصصة لذلك.

وفى سياق آخر، أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي،  القبض على إرهابى فى مخيم العامرية والعثور على مواد متفجرة وعبوات ناسفة على الطريق السريع بالأنبار.

وذكر بيان للمركز– أوردته قناة "العراقية" الإخبارية- أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار وخلال عملية تفتيش فى منطقة المطارى تمكنت من العثور على قنبلتين "هاون" عيار 60 ملم وقاذف "RBG7"، وقنبلة "هاون" أخرى عيار 82 ملم، و6 عبوات ناسفة محلية الصنع، وصاروخ ما يسمى "جهنم" ووسيلة للتفجير ومسطرتى تفجير، و4 رمانات قاذفة فى منطقة "البو طه".

وأضاف أن قيادة عمليات الأنبار فجرت 3 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى على الطريق الدولى السريع، مشيرا إلى أنها عثرت على عبوة ناسفة أخرى فى وادى الرمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يدمر مستودعا للمواد الغذائية خاص بداعش فى الأنبار

العراق

أخبار العراق

العثور على مستودع

تنظيم داعش

95 عبوة ناسفة

قضاء الفلوجة




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة