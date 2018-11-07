"الضرائب": تحصيل 108% من المستهدف خلال الربع الأول من العام المالى الجارى

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

كشف عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تحصيل مبلغ 115 مليارا و906 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة مقسمة كالتالى، 48 مليارا و803 مليون جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليار و103 مليون جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة قد طالب خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإعلان عن الحصيلة الخاصة بالثلاث شهور الأولى من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر نظرا لأهمية ذلك بالنسبة لمجلس النواب والمواطنين، حيث أن حصيلة الضرائب تمثل أحد الركائز الأساسية التى ترتكز عليها الموازنة العامة للدولة وحتى يكون هناك شفافية فى الحديث، ليرد عليه رئيس المصلحة قائلا "بس المنصة يا ريت تحمينا، ثم بدأ فى الإعلان عن الأرقام السابق عرضها".

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.