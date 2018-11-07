الضرائب العقارية: رئيس الوزراء طلب تعديلات بالقانون لتخفيف العبء عن المواطنين

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه تم الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء طلب تعديلات أخرى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، لافتة إلى أن المصلحة على وشك الانتهاء من التعديلات النهائية فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء.

وأضافت حسين، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يولى اهتماما خاصا لميكنة المنظومة من بيانات ومعلومات للتسهيل على الممولين، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خرائط جديدة مستحدثة تمهيدا للميكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.