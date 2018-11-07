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الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:30 م
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية محكمة عسكرية - أرشيفية
كتب زكى القاضى
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أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الحكم فى القضية رقم (325 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية لعدد (42) متهما من تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش كالآتى :

الحكم غيابيًا بإعدام عدد (8) متهمين والسجن المؤبد لعدد (32) متهما، والسجن المشدد 15 سنة لعدد (2) متهم والحكم ببراءة (2)، وذلك على أثر إدانتهم باستهداف كمائن وأفراد ومعدات القوات المسلحة، مما أسفر عن قتلهم لـعدد (14) من العسكريين وشروعهم فى قتل (16) آخرين.

 

وتنوعت الأدوات التى استخدموها فى ارتكاب جرائمهم من أسلحة نارية وقذائف ومتفجرات.

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ههههه

ههههه

موتوا ١٤ و خدو سجن بس ايه الحلاوه دي فين الإعدام

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء الدين عمر

الحكم باعدام 8متهمين فى قتل 14 عسكريا

احكام لاتتناسب مع جرائم قتل 14 عسكريا

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