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التعليم تشمع "سنتر الوزير للدروس الخصوصية" لنصبه على طلاب الثانوية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:45 م
التعليم تشمع "سنتر الوزير للدروس الخصوصية" لنصبه على طلاب الثانوية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشميع سنتر الوزير للدروس الخصوصية، فى دار السلام وصدور قرار بالغلق النهائى عقب واقعة نصبه على أولياء أمور وطلاب المرحلة الثانوية، وتجارته فى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، حيث إن السنتر قام باستقبال طلاب وتقديم الخدمة التعليمية لهم بالإشتراك مع إحدى المدارس الخاصة لاعتماد الشهادة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن لجنة من أعضاء الضبطية القضائية توجهت ظهر اليوم إلى مقر السنتر فى دار السلام وقامت بتشميع المكان وإغلاقه وتحرير محضر بالواقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المكان.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أرسلت أمس الثلاثاء لجنة من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة إلى المدرسة الخاصة التى يتعامل معها السنتر بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة للتحقيق معها والتأكد من صحة بيانات وشهادات الطلاب ومن المقرر أن يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

ويأتى هذا الإجراء فى استجابة سريعة من وزارة التربية والتعليم بعد تظاهر أولياء الأمور أمام الوزارة الأحد الماضى عقب طرد السنتر للطلاب والحصول على أموالهم، مؤكدين أن المبالغ وصلت إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيه.

 

 


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