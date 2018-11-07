"التضامن" تنظم ورش عمل لتقديم أوجه الدعم للأطفال بلا مأوى غدا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انطلاق غداً الخميس بالاسكندرية أول ورش عمل نظام إدارة الحالة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، فى إطار خطة الوزارة الاجتماعى لعمل منهجية منظمة لتلبية احتياجات الطفل ومتابعة حالته من خلال الأخصائى الاجتماعى، وربط الخدمات المقدمة للطفل واسرته من خلال سياسة الشباك الواحد وتقديم أوجه الدعم تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.



وتناقش الورشة الخلفية القانونية واللوائح المنظمة والميسرة لنظام إدارة الحالة وكذلك شرح تجربة برنامج حماية الأطفال بلامأوى فى مجال إدارة الحالة ومنظومة الخدمات المرتكزة على الطفل، وسيتم تقسيم الحضور لمجموعات عمل لبحث الفجوات باللوائح المنظمة للخدمات بادارات الوزارة المختلفة (الأسرة والطفولة - الدفاع - التأهيل).



يفتتح الورشة محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى وسمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وحسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى ومحمد كمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، حيث تنفذ الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مشروع لتفعيل منظومة إدارة الحالة فى 4 محافظات وهى القاهرة الكبرى والإسكندرية والشرقية وأسيوط.















