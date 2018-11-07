video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تنظم ورش عمل لتقديم أوجه الدعم للأطفال بلا مأوى غدا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:14 م
"التضامن" تنظم ورش عمل لتقديم أوجه الدعم للأطفال بلا مأوى غدا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انطلاق غداً الخميس بالاسكندرية أول ورش عمل نظام إدارة الحالة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، فى إطار خطة الوزارة  الاجتماعى لعمل منهجية  منظمة لتلبية احتياجات  الطفل ومتابعة حالته من خلال الأخصائى الاجتماعى، وربط الخدمات المقدمة للطفل واسرته  من خلال سياسة الشباك الواحد وتقديم أوجه الدعم تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.

وتناقش الورشة الخلفية القانونية واللوائح المنظمة والميسرة لنظام إدارة الحالة وكذلك شرح تجربة برنامج حماية الأطفال بلامأوى فى مجال إدارة الحالة ومنظومة الخدمات المرتكزة على الطفل، وسيتم تقسيم الحضور لمجموعات عمل لبحث الفجوات باللوائح المنظمة للخدمات بادارات الوزارة المختلفة (الأسرة والطفولة - الدفاع - التأهيل).

يفتتح الورشة محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى وسمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وحسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى ومحمد كمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، حيث تنفذ الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مشروع لتفعيل منظومة إدارة الحالة فى 4 محافظات وهى القاهرة الكبرى والإسكندرية والشرقية وأسيوط.







 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "التضامن" تنظم قافلة طبية للكشف على 1200 طفل بالصف فى الجيزة

التضامن

غادة والى

ورش العمل

أوجه الدعم

الأطفال بلا مأوى




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة