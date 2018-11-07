التخطيط تعلن أسماء المقبولين بمنحة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال"

كتب مصطفى عبد التواب

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن أسماء المقبولين بمنحة برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" الذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بهدف تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية، ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.

ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن برنامج "اتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" يعمل على مساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريع جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح فى مختلف مجالات الشركات الناشئة، وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمى فى المستقبل.

وأشارت د. غادة خليل، مدير المكتب الفنى بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030 إلى أنه تقدم للمنحة عدد كبير من المرشحين، وقد انطبقت الشروط على عدد 500 مرشح لمرحلة المقابلات الشخصية، الذين تجاوز منهم تلك المرحلة عدد 100 مرشح ليصبحوا هم نواة برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال"، موضحة أن البرنامج التدريبى يقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المشروعات، إدارة المخاطر، إدارة التسويق، إدارة العمليات والجودة، تشجيع الابتكار، الموارد البشرية لرجال الأعمال، التمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة، مضيفة أنه فى نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليطبق على أرض الواقع ما تعلمه واكتسبه من خبرات ومهارات خلال مدة الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط http://bit.ly/2yWUvuf على الموقع الرسمى لمشروع رواد 2030، وأنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر الايميل لتحديد موعد بدء البرنامج.

يذكر أن مشروع رواد 2030 كان قد أعلن عن معايير وشروط اختيار المشاركين فى البرنامج والتى تمثلت فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عاماً ولا يزيد عن 45 عاما، مع توافر القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية على الاقل بشكل متوسط أو متقدم، كذلك الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الاعمال، مع القدرة على الالتزام طوال مدة البرنامج فى عطلات نهاية الاسبوع لمدة 4 أشهر، وقد تم إتاحة استمارة التقدم للبرنامج من خلال الموقع الإلكترونى لمشروع رواد فى الفترة من 15 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2018.