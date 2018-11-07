البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.50% ليصل إلى مستوى 13637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 13293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 705 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1736 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.