البحث عن "مستريحين" بسوهاج استولوا على 2 مليون لتوظيفها بتجارة العقارات

سوهاج محمود مقبول

يكثف ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة، بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل إلقاء القبض على أشخاص يقيمون بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامهما بالاستيلاء 2 مليون و15 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى تجارة العقارات مقابل الأرباح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بتقدم ياسر ن ج ش 31 سنة، حاصل على دبلوم، ويقيم بناحية الرويهب، دائرة مركز المنشأة، يفيد بقيام مينا م ع ش 30 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم شارع الفرسان دائرة قسم ثان سوهاج، و رامى ص أ ه 29 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - ويقيم شارع نور الإسلام دائرة قسم ثان سوهاج أسيوط بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى " 2 مليون ومائة وخمسة عشر ألف جنيه".

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.