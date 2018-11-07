video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة وراء تقليد العلامات التجارية بالسلام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:14 م
الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة وراء تقليد العلامات التجارية بالسلام أوراق مزورة-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول، فى القبض على "وائل ع ب" 35 سنة، صاحب مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة .
 
وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 7 زنكه مدون عليهم (عسل وقاية، بردقوش، أوراق الجوافة، أخناس، شاي اخضر، زنجبيل، زعتر، كف مريم، حبة البركة، شمر، مرمرية، روزماري)، 2 زنكه مدون عليهما ( الاكيل زيت نقي 100% - إنتاج شركة سنابل الخير)، 1 زنكه مدون عليها (ليسكوسيد - ر o% مرهم ـ إنتاج شركة أما فارما للأدوية)، زنكه مدون عليها ( hearts-artichoke )، كمية من المطبوعات مدون عليها (زيت نقي 100% - إنتاج شركة سنابل الخير)، كمية من الاستيكرات مدون عليها (عسل وقاية، بردقوش، أوراق الجوافة، أخناس، شاي أخضر، زنجبيل، زعتر، كف مريم، حبة البركة، شمر، مرمرية، روزماري)، كمية من المطبوعات مدون عليها (ليسكوسيد - رo % مرهم ـ إنتاج شركة أما فارما للأدوية)، كمية من الاستيكرات مدون عليها ( hearts-artichoke ).
 
وبمواجهته اعترف بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مقاول هارب من حكم بإجمالى 4 ملايين جنيه بدار السلام

القبض على سائق و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

أمن القاهرة

القبض على صاحب مطبعة

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

الحوادث اليوم




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة