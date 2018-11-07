الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة وراء تقليد العلامات التجارية بالسلام

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول، فى القبض على "وائل ع ب" 35 سنة، صاحب مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة .

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 7 زنكه مدون عليهم (عسل وقاية، بردقوش، أوراق الجوافة، أخناس، شاي اخضر، زنجبيل، زعتر، كف مريم، حبة البركة، شمر، مرمرية، روزماري)، 2 زنكه مدون عليهما ( الاكيل زيت نقي 100% - إنتاج شركة سنابل الخير)، 1 زنكه مدون عليها (ليسكوسيد - ر o% مرهم ـ إنتاج شركة أما فارما للأدوية)، زنكه مدون عليها ( hearts-artichoke )، كمية من المطبوعات مدون عليها (زيت نقي 100% - إنتاج شركة سنابل الخير)، كمية من الاستيكرات مدون عليها (عسل وقاية، بردقوش، أوراق الجوافة، أخناس، شاي أخضر، زنجبيل، زعتر، كف مريم، حبة البركة، شمر، مرمرية، روزماري)، كمية من المطبوعات مدون عليها (ليسكوسيد - رo % مرهم ـ إنتاج شركة أما فارما للأدوية)، كمية من الاستيكرات مدون عليها ( hearts-artichoke ).

وبمواجهته اعترف بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.