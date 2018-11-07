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الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة غدا والصغرى بالعاصمة 18 درجة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:10 ص
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة غدا والصغرى بالعاصمة 18 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة، العظمى 26 والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 15، وقنا العظمى 27 والصغرى 16، وأسوان العظمى  28  والصغرى 17.
 
 

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