افتتاح وحدة جديدة للقسطرة التداخلية الطرفية بمستشفى جامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، ثانى وحدات القسطرة التداخلية الطرفية بقسم جراحة الاوعية الدموية بالمستشفى الجامعى، لعلاج حالات القصور الحرج بالدورة الدموية والتى تنتج عن الاصابة بمرض تصلب الشرايين،

جاء ذلك فى إطار توجه الدولة نحو إنهاء قوائم الانتظار لمرضى جراحة الأوعية الدموية، وشهد الافتتاح الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة والدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة وعدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأشار الدكتور مسعد سليمان ان هذه الوحدة هى ثانى الوحدات الوحدات بالمستشفى الجامعى حالات القصور الحرج بالدورة الدموية والتى تنتج عن الاصابة بمرض تصلب الشرايين والذى تضاعفت نسبته فى مصر نتيجة زيادة معدلات الاصابة بالسكرى وكذلك ارتفاع نسبة المدخنين مما يؤدى بالتبعية إلى انسداد الشرايين الطرفية وحدوث غرغرينا بالأطراف، هناك خطوات دؤوبة لزيادة القدرة الاستيعابية لقسم جراحة الاوعية الدموية باستحداث مواقع أخرى ويليها التجهيز لثالث الوحدات بمستشفى النقاهة عما قريب إضافة إلى قرب تدشين العمل بمركز جراحة الاوعية وجراحه القلب والصدر وهو الأول من نوعه فى مصر حيث صمم ليكون الوجهة المتخصصة فى هذا المجال لخدمة جميع سكان المحروسة ويهدف التعاون بين قسم جراحة الأوعيه الدموية وإدارة الجامعة إلى القضاء على قوائم الانتظار فى خلال ستة أشهر على الأكثر حيث سيتم إجراء 400 حالة لتنتهى قوائم الانتظار فى نهاية أبريل 2019.

ونوه الدكتور الشعراوى كمال أن المستشفى الرئيسى يعمل بقدرة استيعابية 1500 سرير فى مختلف التخصصات وهو يمثل 50% من مستشفيات جامعة المنصورة، وعمل على تقديم الخدمات الطبية بشكل مجانى لكل مريض من محافظات الدلتا، بل تمتد الخدمات الى محافظات أخرى.

وأشار الدكتور السعيد عبد الهادى على التفوق النوعى لقسم جراحة الأوعية الدموية وهو تخصص هام ودقيق يعالج الآلاف من المرضى سنويا كما يتطور القسم باستمرار وهناك خبرات طبية متميزة فى هذا المجال

وأضاف أن ادارة الجامعة على عاتقها توفير الدعم المالى واللوجيستى لتحقيق معادلة خدمة متميزة بأعلى مستوى من خبرات مدربة من أعضاء قسم جراحة الاوعية الدموية وكذلك تقليص الاعباء المالية على المواطنين وهى معادلة غاية فى الصعوبة لارتفاع تكاليف هذه التقنيات الحديثة والتى تتراوح بين خمسون إلى مائتى ألف جنيه للمريض الواحد ويتم توفير الدعم المالى بالتعاون بين إدارة الجامعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى إضافة إلى الجمعيات الخيرية والتبرعات.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الوحدة تعد اضافة جديدة لقسم جراحة الاوعية الدموية لعلاج الآلاف من المرضى المتوددين على القسم والتى تزايدت أعدادهم وهناك خطوات دءوبة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خلال التوسعات الجديدة بافتتاح هذه الوحدات كما سيتم قريبا افتتاح مركز جراحة الأوعية الدموية والذى يعد انفراجة كبيرة للمرضى والمزود بأحدث التجهيزات الطبية طبقا للمواصفات العالمية.

كما نوه للدور الهام للمشاركة المجتمعية بين المستشفيات والمجتمع المحيط والهيئات الداعمة للخدمات الطبية للمساعدة فى تقديم الخدمات الطبية للآلاف من المرضى فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لعلاج المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.