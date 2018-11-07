اضبط مخالفة.. أسلاك الكهرباء المكشوفة تهدد حياة المواطنين بمدينة السادات

المنوفية _ محمد فتحى

أعرب العشرات من أهالى المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن استيائهم الشديد، وذلك بسبب وجود أسلاك الكهرباء مكشوفة وبدون غطاء وهذا الأمر تسبب فى حدوث ماس كهربائى للعديد.

يقول مجدى عمر موظف ومن أهالى المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أننا نعانى الأمرين بسبب تلك المشكلة الكبرة وهى وجود أعمدة وأسلاك الكهرباء مكشوفة، الأمر الذى يتسبب فى تعرض حياة المواطنين للخطر، مضيفا: "تقدمنا بالعديد بالشكاوى إلى المسؤولين فى شبكة الكهرباء بالمدينة ولكن دون جدوى حتى الآن".