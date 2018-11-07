اختتام فعاليات ورشة العمل المصرية الأمريكية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

كتب وائل ربيعى

نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشة العمل المشتركة المصرية الأمريكية بالتعاون مع الأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 5 – 7 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار الدورة 19 لبرنامج التعاون المصرى الأمريكى، الذى يعقد سنويًّا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمى المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وذلك بحضور الباحثين الرئيسيين للمشروعات الممولة من الصندوق فى إطار هذا البرنامج، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأهمية دعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة والوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقى بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ركزت فعاليات ورشة العمل على الخطط والإنجازات الخاصة بالشراكة بين الجانبين المصرى والأمريكى من خلال عرض ما تم إنهاؤه من قصص نجاح لمشروعات الشراكة بين الجانبين والمشروعات الممولة فى الدورتين السابقتين 17، 18، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركين فى البرنامج لمناقشة أبحاثهم ومشروعاتهم البحثية.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين محمود حجازى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية قيام الصندوق بالدور المنوط به لدعم وتمويل المشروعات البحثية الواعدة فى مختلف المجالات، وذلك من خلال حزمة نداءات وبرامج، مشيرًا إلى أن من أهمها برامج التعاون الدولى مع العديد من دول العالم من أجل توفير التمويل الفعال للبحث العلمى فى مصر.

وأضاف الدكتور عماد عمق وقدم التعاون المصرى الأمريكى باعتباره من أهم برامج التعاون الدولى المشترك بين مصر والدول الأجنبية، حيث بدأ البرنامج فى العام 1995 من خلال الشراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مشيرًا إلى انتقال الشراكة مع الجانب الأمريكى إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية باعتباره الذراع الأساسية لتمويل البحث العلمى فى مصر.