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إلهان عمر أول محجبة مسلمة من أصول صومالية تفوز بمقعد فى الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:23 ص
إلهان عمر أول محجبة مسلمة من أصول صومالية تفوز بمقعد فى الكونجرس الأمريكى الهان عمر
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المسلمة من أصل صومالى، إلهان عمر بمقعد فى الكونجرس الأمريكى، عن ولاية ولاية مينيسوتا فى الانتخابات النصفية لمجلس النواب الأمريكى.

وسيضفى فوز إلهان، ذات الأصول الصومالية على الكونغرس، لوناً ديمقراطياً وخاصة أن نسبة النساء فى الكونغرس ما تزال عند حدود الـ 20 % ونسبة الأقليات لا تتجاوز الـ 19 %

وتخرجت من كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية فى جامعة "نورث داكوتا" الأمريكية فى عام 2011.

وقالت قناة فوكس نيوز إن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

 


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