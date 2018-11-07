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إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بأبو حمص ووادى النطرون بالبحيرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:50 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بأبو حمص ووادى النطرون بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
فريق المحافظات
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أصيب منذ قليل 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادثى تصادم بمركزى أبو حمص ووادى النطرون.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 

وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كما أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة "تومناية"  بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى أبو حمص وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامة.

 


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