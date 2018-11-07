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إخلاء محطة قطارات فى مدريد للتفتيش عن متفجرات وإعادة فتح محطة برشلونة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:13 ص
إخلاء محطة قطارات فى مدريد للتفتيش عن متفجرات وإعادة فتح محطة برشلونة شرطة كتالونيا
مدريد (أ ش أ)
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أعلنت شركة "رينفى" الإسبانية للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، إخلاء محطة "أتوشا" للقطارات فى العاصمة مدريد، بناء على أوامر الشرطة.

وذكرت قناة "يورونيوز" أن السلطات الإسبانية رفضت الإدلاء بأسباب إصدار الأوامر بإخلاء محطة "أتوشا"، لكن ذلك جاء بعدما تم إخلاء قطارين فى محطة "سانت" بمدينة "برشلونة" من الركاب عقب الاشتباه فى وجود متفجرات.

وذكرت الشرطة الإسبانية، أنه أعيد فتح محطة القطارات الرئيسية فى مدينة برشلونة بعد أن تم إغلاقها لتفتيش قطارين بحثا عن متفجرات محتملة كانت موجودة فى حقيبة مشبوهة.

وذكرت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية أنه تم استدعاء الشرطة لتفتيش القطارين بعدما أظهرت شاشات المسح الضوئى الأمنية وجود جسم يشبه الأجهزة المتفجرة داخل حقيبة، فيما قامت الشرطة بإخلاء محطة القطارات أثناء عملية التفتيش.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد أكثر من ساعة، أعلنت شركة إدارة البنية التحتية للقطارات الإسبانية- على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- استئناف العمل بالمحطة، دون التطرق لنتيجة عملية التفتيش.

 

 

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