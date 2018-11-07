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إحصائية تكشف: 120 ألف إسرائيلى مدمنون مخدرات وجنس وقمار

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:42 م
إحصائية تكشف: 120 ألف إسرائيلى مدمنون مخدرات وجنس وقمار إدمان المخدرات
كتب - محمود محيى
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كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلية، وجود 120 ألف إسرائيلى مدمن على المخدرات والكحول والمقامرات والجنس.

ونشرت وزارة العمل الإسرائيلية هذه البيانات بمناسبة المؤتمر السنوى لخدمات علاج الإدمان، حيث أوضحت أن مدمنا واحدا من بين 6 مدمنين يتوجهون لتلقى العلاج.

وفى السياق نفسه، قال موقع "ماكور" الإخبارى الإسرائيلى، إنه ى عام 2017 طرأت زيادة كبيرة على عدد النساء والفتيات اللواتى يتلقين علاجا فى وزارة العمل بسبب الإدمان، موضحا أن نسبة النساء أقل من الرجال الذى يتلقون علاجا للإدمان.

وأشارت وزارة العمل الإسرائيلية، إلى أن المدمنين الذين يتلقون علاجا وتعرضوا للتحرش الجنسى، بلغت نسبتهم 35%، وأن من بين إجمالى عدد المدمنين الذين يتلقون علاجا، بلغت نسبة المدمنين على الكحول 32%، كذلك المدمنين على "الحشيش" بلغت نسبتهم 32%، فى حين بلغت نسبة المدمنين على الأفيونات مثل الهيروين والمورفين 14%، بينما بلغت نسبة المدمنين على الكوكائين 6%.

وأضافت بيانات الوزارة الإسرائيلية، أن نسبة المدمنين على لعب القمار بلغت 9%، كما بلغت نسبة المدمنين على الجنس 3%، فى حين أن نسبة المدمنين على ألعاب الفيديو التفاعيلة 1%، كذلك المدمنين على المشتريات بلغت نسبتهم 1%.

فيما قال الموقع الإخبارى الإسرائيلى، إن 75% من بين 15 ألف شخص بالغ متلق للعلاج، مدمنون على المخدرات والكحول والمقامرات والمشتريات والجنس وألعاب الفيديو التفاعلية، هم عزاب.


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