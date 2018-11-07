أشرف صبحى: لدينا مشروعات مع جهات دولية لتدريب وثقل مهارات الشباب

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الدورات التدريبية التى سيتم تقديمها فى 100 مركز شباب على مستوى الجمهورية ستكون بنظام المركزية بحيث تتولى كل مديرية شباب اختيار المدربين والمتدربين على البرامج الموضوعة من الوزارة.

وأضاف صبحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على هامش توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات على تزويد 100 مركز شباب بالتكنولوجيا، أن هناك عدة مشروعات مع جهات دولية لتدريب وثقل مهارات الشباب وتهيئته للعمل بالقطاع الخاص وريادة الأعمال.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن استراتيجية الوزارة تستند إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الشديد بالشباب، مؤكدًا أن مراكز الشباب حجر الزاوية الذى تعتمد عليه الوزارة فى رسالتها.