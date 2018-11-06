وصول المتهمين فى قضية وفاة طبيبة المطرية لمحكمة الأميرية

كتب عبد الله محمود

وصل إلي محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية 4 إداريين بمستشفى المطرية، تمهيدا لنظر جلسة محاكمتهم بتهمة الإهمال والتقصير في أداء وظيفته، مما تسبب في مصرع سارة أبو بكر، الطبيبة، داخل حمام مستشفى المطرية العام.

والمتهمون هم كل من كبير مهندسي الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفي المطرية وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمي للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي مما نتج عنه إصابة طبيبة المجني عليها بالصعق الكهربائي الذي أودى بحياتها.

واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التي أكدت أنها قامت بمعاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائي في جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقي الطبيبات الشاهدات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى.

وجاء في التقرير الطبي المبدئي، أن الجثة تعود لسارة أبو بكر "34 سنة" طبيبة زمالة، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل في جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتي العين ووجود جرح أسود اللون في منطقة الفخذ الأيسر، ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة الحقيقية.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغا بالعثور على جثة طبيبة بمستشفى المطرية، متوفاة داخل الحمام، بصاعق كهربائي، وانتقلت قوة من المباحث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.