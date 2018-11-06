وزيرة الصحة: الرئيس السيسى يتمتع بروح القائد والأب ويولى اهتماماً بالشباب المصرى

كتب أيمن رمضان

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مؤسسات الدولة تسير بشكل متعاون فى الاهتمام بالشباب المصرى ورفع مستواهم التعليمى والإبداعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابعت:"الرئيس السيسى يتمتع بروح القائد والأب".

وأضافت وزيرة الصحة خلال لقاء حصرى لها عبر القناة الأولى المصرية،على هامش المنتدى الثانى لشباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ قائلة:"أنا واثقة أن الشاب والشابة المصرية سيجدون الدولة تهتم بهم بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة..هم أبناء لنا والرئيس السيسى القائد والأب أكد على الأهتمام بصحة الشباب المصرى".

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.