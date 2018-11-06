وزيرة السياحة تلتقى ممثلى مجموعة TUI العالمية لتعزيز حركة السياحة لمصر

كتبت أمال رسلان

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع ممثلي مجموعة TUI العالمية، والتى تعد واحدة من أكبر شركات السياحة والطيران فى العالم، لمناقشة سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر، فى إطار اللقاءات المهنية التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع كبار نظمي الرحلات خلال مشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة التى تقام فى العاصمة البريطانية لندن.

وقد حضر اللقاء من ممثلى مجموعة TUI هيلين كارون مدير التعاقدات الدولية بالشركة، ولوسى لينج المدير العام للشراكة الدولية، وحضر اللقاء حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو للسياحة.

وقال ممثلو الشركة إن هناك طلبا متزايدا على زيارة مصر من قبل عملائهم فى العديد من الدول على رأسها ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا وبلچيكا وهولندا، مؤكدين أن الموسم الجديد مبشر للغاية .

وقدم ممثلى TUI عرضا عن حجم أعمالهم في مصر وعن التطور الإيجابى فى حجم هذه الأعمال خلال الفترة الماضية، وأبدو رغبتهم فى زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة، وفي مزيد من التعاون مع الوزارة من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد، وفِي حملات التسويق المشتركة.

من جانبها أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى برنامح التحفيز الجديد الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018- 2020، الذى بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى إبريل 2020 ، وأكدت على أنه تم الانتهاء من صرف كافة المستحقات المتأخرة المتعلقة بالبرنامج السابق لتحفيز الطيران، مضيفة أن البرنامج الجديد يستهدف تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ويعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.

وأوضحت أن ضوابط البرنامج الجديد تم وضعها بعد أخذ رأى شركات الطيران فى الاعتبار من خلال ورشة العمل نظمتها الوزارة في مايو الماضى مع وزارة الطيران المدنى واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران، و كان من بينها شركة TUI.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن ملامح استراتيجية وزارة السياحة وخطط تحركها الحالية من خلال عدد من المحاور الأساسية أبرزها الإصلاحات الهيكيلية والتشريعية لتعظيم تنافسية مصر سياحيا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر،مشيرة إلى أن تصنيف الفنادق المصرية لم يتم تحديثه منذ عام 2006 فى ظل متغيرات كبيرة وسريعة، مضيفة أنه يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، ومشيرة الى صندوق تطوير الفنادق الذى يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعض ملامح الحملة الترويجية الدولية الجديدة لمصر والتى ستتضمن عدة محاور من بينها الدعاية لكل محافظة سياحية على حدى، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination، كما تحدثت عن المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة "People to People "P2P.

وأشارت الوزيرة الى أن الحملة الترويجية الجديدة ستعتمد على آليات الترويج الحديثة وأن بها الكثير من المرونة وسيتم تطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدى ، مما سيجعل الحملات الترويجية اكثر فاعلية في الاسواق المستهدفة.

وفِي نهاية اللقاء أعرب ممثلو الشركة عن إعجابهم بالجناح المصري في بورصة لندن هذا العام، و بالجزء الخاص بالمتحف المصري الكبير.







