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نقابة المهندسين بالوادى الجديد تعلن عن تأجير منافذ بيع بمقر فرع الداخلة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:28 م
نقابة المهندسين بالوادى الجديد تعلن عن تأجير منافذ بيع بمقر فرع الداخلة محافظه الوادى الجديد - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت نقابة المهندسين بالوادى الجديد عن إجراء مزايدة علنية لتأجير عدد 21 محلا تجاريا بالمبنى التجارى بمبنى نادى نقابة المهندسين بالداخلة - مدينة موط يوم الثلاثاء الموافق 13/ 11/ 2018 الساعة الثانية عشر ظهرا بنادى نقابة المهندسين بموط - الداخلة وحددت طلب كراسة الشروط ابتداء من يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2018 وحتى موعد المزايدة يوميا من الساعة التاسعة إلى الثانية عشر ظهرا والساعة الساعة إلى العاشرة مساء نظير سداد مبلغ ثلاثمائة جنيها (300 جنيه).

 

وفى سياق متصل أعلنت محافظة الوادى الجديد الديوان العام – (العقود والمشتريات) عن طرح مناقصة محدودة رقم (1) لتوريد وشراء أدوات كتابية وأحبار جلسة (الأحد) الموافق 11 نوفمبر 2018 م والتأمين الابتدائى 1500 جنيهًا

 

وأفادت المحافظة فى بيان لها أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن مبلغ (100) لكل كراسة على أن تقدم العطاءات بإدارة العقود والمشتريات بالديوان العام فى موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرًا باسم سكرتير عام المحافظة بنظام المظروفين (فنى- مالى) يبين عليهما نوع الجلسة وتاريخها ويعتبر قانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية مكملًا لهذا الإعلان.


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