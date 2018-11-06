نائب الرئيس: إيران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغط الأمريكى

رويترز

قال إسحاق جهانجيرى نائب الرئيس الإيرانى اليوم الثلاثاء إن إيران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغوط الأمريكية.

وأعادت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية وهددت بإتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن إنها سياسات "خارجة على القانون" وفى خطوات وصفتها إيران بالحرب الاقتصادية وتعهدت بالتصدى لها.

تأتى الإجراءات فى إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذ طهران فى الشرق الأوسط وبصفة خاصة فيما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها فى سوريا واليمن ولبنان.

وتستهدف تحركات ترامب صادرات إيران النفطية، وهى المصدر الرئيسى لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالى، بما يعزل عمليات خمسين بنكا إيرانيا ووحداتها عن البنوك الأجنبية التى تخشى من عدم السماح لها باستخدام النظام المالى الأمريكى.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن جهانجيرى قوله "قال الأمريكيون مرارا إنهم سيقلصون مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، لكنى أقول إننا حتى الآن، قادرون على بيع الكميات التى نحتاج لبيعها من الخام". وتابع "لا يرى الأمريكيون، بفعل الدعاية، حقائق الأمور".

وأضاف جهانجيرى أنه تحدث مع مجموعة من مديرى الشركات التى على قائمة العقوبات الأمريكية حيث وضع بعضهم بالفعل خططا لكيفية التعامل مع الإجراءات.