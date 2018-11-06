video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تؤكد معارضتها لعضوية البوسنة فى حلف شمال الأطلسى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:35 م
موسكو تؤكد معارضتها لعضوية البوسنة فى حلف شمال الأطلسى حلف الناتو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، معارضة روسيا للسياسة الهادفة إلى حصول البوسنة والهرسك على عضوية حلف الناتو.

وأشار نيبينزيا - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى تمسك روسيا كدولة عضو في مجموعة الاتصال حول البوسنة والهرسك، باستقرارها وتطورها، لكنه أكد أن موسكو لم تأخذ على عاتقها أي التزامات فيما يخص جر هذا البلد إلى الهياكل الأوروبية الأطلسية.

وأعلن نيبينزيا رفض موسكو الحازم للمساعي الرامية إلى جر البوسنة والهرسك إلى الناتو، مشيرًا إلى أن الخطوات بهذا الاتجاه ليس من شأنها سوى أن تزيد من حدة التناقضات داخل البلاد وتصرف اهتمام الأطراف البوسنية عن العمل في مجال الإصلاحات.

وأضاف أن انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي سيقوض تحقيق الإجماع القومي في البلاد حول قضايا السياسة الخارجية المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة في العام 1995، نظرًا لموقف صرب البوسنة الذين يرفضون رسم أي خط فاصل بين الجمهورية الصربية أحد الكيانات القومية في البوسنة والهرسك وصربيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام حلف الناتو يصل أفغانستان

نجاة قائد حلف الناتو من الموت فى هجوم مسلح لطالبان.. الحركة تقتل أكبر جنرال عسكرى فى أفغانستان وعدد من مرافقيه.. "ذبيح الله مجاهد": العملية ضمن "هجمات الخندق".. والبنتاجون: عزم أمريكا فى حروبها لن يتغير

حلف الناتو

البوسنة والهرسك

روسيا




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة