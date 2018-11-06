موسكو تؤكد معارضتها لعضوية البوسنة فى حلف شمال الأطلسى

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، معارضة روسيا للسياسة الهادفة إلى حصول البوسنة والهرسك على عضوية حلف الناتو.

وأشار نيبينزيا - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى تمسك روسيا كدولة عضو في مجموعة الاتصال حول البوسنة والهرسك، باستقرارها وتطورها، لكنه أكد أن موسكو لم تأخذ على عاتقها أي التزامات فيما يخص جر هذا البلد إلى الهياكل الأوروبية الأطلسية.

وأعلن نيبينزيا رفض موسكو الحازم للمساعي الرامية إلى جر البوسنة والهرسك إلى الناتو، مشيرًا إلى أن الخطوات بهذا الاتجاه ليس من شأنها سوى أن تزيد من حدة التناقضات داخل البلاد وتصرف اهتمام الأطراف البوسنية عن العمل في مجال الإصلاحات.

وأضاف أن انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي سيقوض تحقيق الإجماع القومي في البلاد حول قضايا السياسة الخارجية المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة في العام 1995، نظرًا لموقف صرب البوسنة الذين يرفضون رسم أي خط فاصل بين الجمهورية الصربية أحد الكيانات القومية في البوسنة والهرسك وصربيا.