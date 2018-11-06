مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج سبل العيش بمحافظة لحج اليمنية

إيمان حنا

استمرارا للدور السعودى فى دعم الشعب اليمنى ، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، برنامج سبل العيش المنفذ من قبل ائتلاف الخير في مديريآت الحوطة و تبن والمسيمير بمحافظة لحج، حسبما أوردت وكالة "سبأ".

وأوضح مدير مشروع سبل العيش في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هادي أحمد باجبير، أن المركز يدشن برنامج سبل العيش في محافظة لحج في أربع مديريات هي الحوطة وتبن والمسيمير وحالمين، مشيراً الى أن المشروع يستهدف خمس محافظات يمنية هي عدن لحج شبوة سقطرى المهرة ويستفيد من برامجه 3750 مستفيد مباشر و 18750 مستفيد غير مباشر .

ومن جانبه أشاد محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه لقطاعات المرأة والمزارعين والشباب عبر المشاريع التي ينفذها ائتلاف الخير في مديريات الحوطة وتبن وحالمين والمسيمير محافظة لحج ، مؤكدا ، أن هذه المشاريع سيكون لها أثر طيب على واقع المحافظة والمجتمع المحلي وخاصة الفئات المستهدفة من المشاريع في المديريات الأربع، مشيرا إلى أن محافظة لحج بحاجة إلى أوجه الدعم بكافة أشكاله في القطاعات التنموية والخدمية.