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محافظ دمياط: اتخاذ إجراءات تطوير مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:38 م
محافظ دمياط: اتخاذ إجراءات تطوير مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بزيارة تفقدية لمصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بمدينة عزبة البرج، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث الموقف الراهن والحالة الإنشائية للمصنع والذى يعود إنشاؤه إلى عام 1960.

 

وتفقدت المحافظ خلال الزيارة جميع مشتملات المصنع من إنشاءات ومعدات وآلات، واستمعت إلى شرح تفصيلى من مجلس إدارة المصنع عن كل العقبات والمشكلات التى تواجه تشغيل خطوط الإنتاج.

 

وأوضحت المحافظ أنه سيتم عمل دراسة شاملة عن الاحتياجات الخاصة بأعمال التطوير لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تشغيله، مؤكدة توفيره فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ورافقها خلال الزيارة النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.

 


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