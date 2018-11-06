محافظ الوادى الجديد يناقش مستجدات تقنين وضع اليد عبر الفيديو كونفرانس

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المواطنين، بمراكز المحافظة (الفرافرة – الداخلة – الخارجة) عبر الكونفرانس، واستمع المحافظ إلى مشاكل ومتطلبات المواطنين وناقش معهم اليات تقنين وضع اليد كما حث المحافظ المواطنين على سرعة سداد مبلغ 25 % من قيمة الأراضى المراد تقنينها.

وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمتعثرين سداد المبلغ المستحق على أقساط بشرط أن لا يقل عن 10%، ويتم إنذار المخالفين لذلك، وفى حالة عدم السداد أو الامتناع أو التأخر عن السداد يتم طرح الأراضى للبيع بمزاد علنى أو يتم الانتفاع بها لصالح الدولة وتلغى جميع الإجراءات السابقة للمواطنين عليها وفى حالة الجدية يتم الإعفاء من سداد قيمة الرفع المساحى.

كما نوه المحافظ إلى أنه سوف يتم منح شهادات تقديرية لأول 10 مواطنين يتم تحرير عقود نهائية لهم بعد سداد القيمة المالية المحددة حيث أكد المحافظ على توحيد أسعار تأجير الآلات الزراعية والاسترشاد بالمكينة الزراعية فى ذلك الشأن لضمان عدم المغالاة على المواطنين.

ووافق المحافظ لإحدى السيدات المعيلة بمركز الفرافرة على تقنين قطعة أرض سكنيه ( منزل ) حيث إنها قامت بسداد رسوم الفحص والمعاينة، كما وجه بسرعة الانتهاء من لجنه البت لمنحها العقد وتقنين وضعها.

كما أشار المحافظ إلى أنه سوف يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتخفيض الأقساط المستحقة عن المنتفعين بالمحلات التجارية بحى 25 يناير للتسهيل على الشباب.