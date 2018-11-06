محافظ المنوفية يعقد لقاءًا جماهيريًا مفتوحًا مع الأهالى لبحث شكواهم

المنوفية - محمود شاكر

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لقاءًا جماهيريًا مفتوحًا بأهالى مدينة شبين الكوم بقاعة المؤتمرات بالإستاد الرياضى بدأ اللقاء فى تمام الساعة الثانية ظهراً واستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ووكلاء وزارة الشئون الصحية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والزراعة والشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية ووكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس حى شرق ورئيس حى غرب مدينة شبين الكوم والنائب سامر التلاوى والنائب ماجد أبو الخير عضوى مجلس النواب ومديرى إدارات خدمة المواطنين والتفتيش والمتابعة بالمحافظة، يأتى هذا فى إطار جولاته الميدانية بكافة القرى والمدن على مستوى المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت وفق اللوائح والقوانين، حيث استمع المحافظ إلى أكثر من 150 شكوى تنوعت ما بين استكمال رخصة بناء وتوصيل مرافق وطلبات إعانة مالية وطلبات نقل وانتداب وتوفير فرص عمل وغيرها.

فى بداية اللقاء أصدر محافظ المنوفية توجيهاته إلى وكيل وزارة الشئون الصحية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأحد عمال المعمار والذى تعرض لحادث سقوط أثناء عمله ترتب عليه إصابته بالعديد من الكسور، موجهاً بصرف إعانة مالية له من التضامن الاجتماعى وصرف إعانة من صندوق الكوارث بالمحافظة نظراً لسوء حالته الصحية، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف إعانة شهرية لطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة لمدة 4 شهور لحين الانتهاء من البحث الاجتماعى واستيفاء كافة الأوراق اللازمة لها.

كما وجه المحافظ عدد من الطلبات لوكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفق مؤهلاتهم وظروفهم الصحية والاجتماعية، كما أحال المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى عدد من طلبات المواطنين والخاصة بإعانات مالية لهم لعمل أبحاث ميدانية ودراسة إمكانية عمل معاشات ضمن برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط اللازمة، وكذا أحال المحافظ عدد من شكاوى المواطنين بقطاع التربية والتعليم لوكيل وزارة التربية والتعليم لدراستها والبت فيها وفق اللوائح والقوانين المنظمة مع مراعاة ضمان استقرار العملية التعليمية.

كما أحال المحافظ عدد من طلبات ترخيص أكشاك لرئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم ورؤساء الأحياء لدراستها وتحديد مواقع هذه الأكشاك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى من خلال أبحاث ميدانية توضح مدى استحقاق هذه الطلبات لإصدار التراخيص، كما وجه المحافظ عدد من الطلبات إلى كل من المستشار الهندسى والمستشار القانونى ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام موجهاً بسرعة دراستها والبت فيها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية على أنه جاء لتطبيق القانون على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم والنهوض بمستوى الأداء بكافة مديريات الخدمات لتلبية احتياجات المواطن المنوفى.