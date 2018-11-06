محافظ الدقهلية : الكشف على 2066 مواطن فى قافلة طبية بالمنزلة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم ،محافظ الدقهلية ، على أهمية الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومدن المحافظة ، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في أماكنهم،وتوفي العلاج اللازم لكافة المرضى .

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية ، التقرير الذي قدمه الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن القافلة الطبية التى استمرت يومين في قرية الحوته التابعة لمركز المنزلة ، وأجرت الكشف على 2066 مريض،وشارك فيها 12 عيادة متنقلة ضمت 12 أخصائي في تخصصات طبية مختلفة بالإضافة إلى معمل دم ، ومعمل طفيليات ، وجهاز أشعة عادية ، واخر للأشعة الصوتية، كما ضمت القافلة لجنة للعلاج على نفقة الدولة ، أصدرت 9 قرارات علاج، كما تم تحويل 31 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات.