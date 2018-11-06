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محافظ الدقهلية : الكشف على 2066 مواطن فى قافلة طبية بالمنزلة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:55 م
محافظ الدقهلية : الكشف على 2066 مواطن فى قافلة طبية بالمنزلة قافلة طبية - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم ،محافظ الدقهلية ،  على أهمية الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومدن المحافظة ،  بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في أماكنهم،وتوفي العلاج اللازم لكافة المرضى

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية ، التقرير الذي قدمه الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن القافلة الطبية التى استمرت يومين في قرية الحوته التابعة لمركز المنزلة ، وأجرت الكشف على  2066 مريض،وشارك فيها 12 عيادة متنقلة ضمت 12 أخصائي في تخصصات طبية مختلفة بالإضافة إلى معمل دم ،  ومعمل طفيليات ،  وجهاز أشعة عادية ،  واخر للأشعة الصوتية، كما ضمت القافلة لجنة للعلاج على نفقة الدولة ، أصدرت 9 قرارات علاج، كما تم تحويل 31 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات

 

 

 

 


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