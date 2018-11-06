مجلس الأعمال "المصرى التونسى": زيارة تونس تضم 10 رجال أعمال

كتبت أسماء أمين

قال عبد العليم نوارة، رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى، إن زيارة وفد جمعية رجال الأعمال للعاصمة التونسية المقرر عقدها فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الحالى تضم حتى الآن مشاركة 10 رجال أعمال مصريين من مختلف القطاعات.

وأوضح نوراة أن من بين رجال الأعمال المشاركين فى زيارة تونس كل من المهندس عمرو الدماطى "ألبان وصناعات غذائية"، محمد أحمد المصرى "سياحة"، أحمد بهجت "طاقة"، شريف الجبلى "الاسمدة والكيماويات"، محمد اسماعيل مستلزمات طبية، وعبد السلام الجبلى الاسمدة والكيماويات، دعاء يمانى فلفلة "استيراد وتصدير، ويسرى الشرقاوى استشارات ادارية.

وأشار نوارة إلى أن أجندة الزيارة تتضمن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال والكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كونكت لدفع حركة التصدير والاستثمار، إضافة إلى المشاركة فى فعاليات الدورة 22 لمنتدى الأعمال FUTURALLIA بحضور رئيس الوزراء التونسى والذى سيعقد لأول مرة فى افريقيا خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة 200 مؤسسة تونسية و200 مؤسسة افريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوربا وشرق آسيا وأمريكا و450 رجل أعمال من 30 دولة.

وأوضح أن زيارة الوفد المصرى لتونس واجتماعات منتدى الأعمال المشترك بجانب مؤتمر كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" يهدف إلى مناقشة فرص التعاون بين رجال الأعمال فى مصر وتونس بمختلف القطاعات وتذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص فى زيادة حجم التجارة والاستثمار وعقد لقاءات ثنائية وزيارات عمل لمناطق صناعية تونسية لإقامة شراكات فعالة بين رجال الأعمال فى البلدين.