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"لن ننساك يا منسى".. روح بطل الصاعقة الشهيد حاضرة فى ختام منتدى الشباب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:28 م
"لن ننساك يا منسى".. روح بطل الصاعقة الشهيد حاضرة فى ختام منتدى الشباب أحد المشاركين يرفع اسم الشهيد منسى
كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسين طلال
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"لن ننساك يا منسى".. كان المشهد عاديا والجميع يتراقب الساعات والدقائق الأخيرة فى فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حتى استطاع هذا الشاب أن يضيف للجلسة الختامية طابع آخر يؤكد أن المعانى التى حاول المنتدى التأكيد عليها وعلى رأسها الإنسانية وضروة توحد العالم لمكافحة الإرهاب حاضرة.

 

الشاب قام بكل ثقة وقوة، ويبدو أن هذه القوة مستمدة من اسم صاحب اللافتة، الشهيد الراحل أحمد المنسى، الحاضر الغائب الذى بالفعل لم ولن ينساه الشعب المصرى وسيظل خالدا فى قلوب وعقول المصريين، لأنه ببساطة أصبح أيقونة لهذا الجيل من الشباب، أيقونة وطنية خالصة تؤكد للإنسان، أن حب الوطن يستحق الغالى والنفيس، وأنه فى سبيل حياة الأوطان يفدى الإنسان بروحه وحياته.

أحد المشاركين يرفع اسم الشهيد المنسى
أحد المشاركين يرفع اسم الشهيد منسى

 

من المؤكد أن أحمد المنسى ضابط الصاعقة الشجاع فقد حياته فى إطار الحرب الشرسة التى تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب، يعد سبابا من أسباب نجاح هذا المنتدى، لأنه مع غيره من الشهداء والمصابين، استطاع حماية هذا الوطن والحفاظ عليه ليستمر نابضا بالحياة، ومستكملا لرحلته الطويلة التى بدأها منذ أكثر من 7000 آلاف سنة.

اسم المنسى فى منتدى شباب العالم
اسم منسى فى منتدى شباب العالم

 

من المؤكد أن هذه اللافتة البسيطة وبكل ما تحمله من معانى إنسانية نبيلة قد أثرت فى جموع المتابعين سواء الشباب المشاركين فى فعاليات منتدى الشباب، أو من جميع أنحاء العالم، والذين تذكروا لثوانى معدودة شهيد عظيم ضحى بحياته فى سبيل وطنه.

الشهيد المنسى حاضرا فى منتدى الشباب بشرم الشيخ
الشهيد المنسى حاضرا فى منتدى الشباب بشرم الشيخ

 

الشهيد أحمد منسى، شهيد الصاعقة المصرية، حاز على لقب الأسطورة، وتصدر اسمه أغنية "قالوا ايه علينا دولا"  النشيد الذى رصد بطولات الكتيبة 103 صاعقة، وقائدها أحمد منسى ، الذى نال الشهادة  فى العملية الإرهابية التى نفذها تنظيم داعش الإرهابى، فى سيناء  يوليو 2017 .

 

 


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