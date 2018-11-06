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لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره السودانى عمر البشير لدى وصوله شرم الشيخ

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:38 م
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره السودانى عمر البشير لدى وصوله شرم الشيخ الرئيس السيسي يستقبل نظيره السودانى
كتب سمير حسنى
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بث التليفزيون المصرى لقطات فيديو للحظة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره السودانى عمر البشير لدى وصوله شرم الشيخ.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير وصل قبل قليل إلى مطار شرم الشيخ الدولى، وكان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من كبار المسؤولين.

يذكر أن السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، صرح بأن الرئيس عمر حسن أحمد البشير سوف يشارك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المنتدى العالمى للشباب الذى تستضيف فعالياته مدينة شرم الشيخ، وتعقد جلسته الختامية مساء السادس من نوفمبر الجارى بمشاركة قادة وزعماء ومسئولين وممثلين للشباب.


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السيسي

عمر البشير

السودان

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