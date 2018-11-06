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لجان للمرور الدورى على مخرات السيول وبالوعات الأمطار فى الجيزة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:20 ص
لجان للمرور الدورى على مخرات السيول وبالوعات الأمطار فى الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تكثف محافظة الجيزة من استعدادتها النهائية لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهه مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف بمطالع ومنازل الكبارى والطرق والمحاور الرئيسية لعدم تجمع مياه الأمطار بها.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل 3 لجان لمراجعة مخرات السيول والبالغ عددها 7 مخرات بمركزى ومدن الصف وأطفيح ومراجعة بالوعات الأمطار بكل الأحياء والمراكز والمدن والتأكد من جاهزيتها ومراجعة معدات المراكز والأحياء لمواجهة الأمطار والسيول وسرعة إزالتها من الشوارع.

وأكد انه تم توجيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة بتشكيل لجان للمرور  والمراجعة على محطات رفع الصرف الصحى والشبكات والمطابق ومعدات الشركة اللازمة لمواجهة الازمات .

مشيرا إلى أنه تم تجهيز 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهه موسم الشتاء وسقوط الامطار مشيرًا إلى أنه تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وأصبحت جاهزة للتحرك وقت الحاجة إليها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة القيام بأعمال الصيانة المستمرة لمواتير الشفط بالأنفاق وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة16809 والصرف الصحي 125 بالتنسيق بين المحافظة وتلك  الجهات  لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

وشدد راشد بالتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الانفاق ومطالع ومنازل كوبري 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية ووالي لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.

 

 


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