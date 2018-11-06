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قنصلية تركيا فى ألمانيا تحتجز مواطنا وزوجته تعسفيا وتصادر جوازى سفرهما

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:06 م
قنصلية تركيا فى ألمانيا تحتجز مواطنا وزوجته تعسفيا وتصادر جوازى سفرهما القنصلية التركية فى المانيا
كتب - محمود محيى
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احتجزت القنصلية التركية فى مدينة "أسين" بألمانيا، زوجان تركيان، ذهبوا إليها بقصد الحصول على بعض الوثائق الشخصية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء، أن الزوجان تعرضا لمعاملة سيئة من موظفى القنصلية التركية وتم احتجازهما داخل القنصلية لفترة طويلة بعد فصلهما عن بعضهما البعض.

وفى السياق نفسه، قال الزوج إلى قناة "ميديا بولت" التركية، إنه تم فصله عن زوجته داخل القنصلية وتم وضعهما فى غرف منفصلة ووجه موظفو القنصلية عليهما أسئلة لا علاقة لها بنوع الإجراءات التى حضروا من أجلها.

وذكر المواطن التركى الذى يعيش فى ألمانيا منذ 39 عامًا وعمل في شركات ألمانية، أن القنصلية التركية صادرت جواز سفره.

ويتعرض آلاف المواطنين الأتراك إلى الحرمان من المعاملات القنصلية فى البلاد التى يتواجدون فيها منذ المحاولة الانقلابية فى تركيا بزعم معارضتهم للنظام الحاكم فى تركيا.


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