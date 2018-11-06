"فيس بوك" تحجب 115 حسابا عشية الانتخابات النصفية الأمريكية

أ ف ب

أعلنت شركة "فيس بوك" الاثنين أنها حجبت 115 حسابا حذرت الشرطة من إمكانية ارتباطها بـ"كيانات أجنبية" تحاول التدخل فى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأمريكية.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من دعوة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية المواطنين إلى الحذر من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة عشية الانتخابات التى تجرى الثلاثاء.

وأظهرت دراسة نشرت الأسبوع الماضى أن المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى تنتشر بمعدلات أعلى بكثير مما كان الحال علية قبيل انتخابات عام 2016 الرئاسية التى اتهمت روسيا بالتلاعب بنتائجها من خلال حملة ترويجية واسعة لصالح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال مدير سياسة الأمن الالكترونى لدى "فيس بوك" ناثانيل جليشر على مدونة "مساء الأحد، تواصلت معنا وكالات إنفاذ القانون بشأن نشاط عبر الانترنت اكتشفوه مؤخرا ويعتقدون أنه قد يكون على ارتباط بكيانات أجنبية". وأضاف "حجبنا هذه الحسابات فورا ونجرى تحقيقا مفصلا بشأنها".

وأوضح جليشر أن التحقيق كشف حتى الآن نحو 30 حسابا على "فيسبوك" و85 على "إنستجرام" يبدو أنها على ارتباط بـ"سلوكيات منسقة غير موثوقة". وأضاف أن جميع صفحات "فيس بوك" المرتبطة بهذه الحسابات كانت على ما يبدو باللغتين إما الفرنسية أو الروسية.