فيديو .."محاكمة كان وأخواتها".. عرض مسرحى بإحدى المدارس الحكومية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت صفحة مدرسة السلام الإبتدائية المشتركة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو قصير لعدد من الطلاب يقوموا بتمثيل مسرحية تعليمية قصيرة تحت عنوان "محاكمة كان وأخواتها".

واشترك فى تمثيل المسرحية 15 طالبا من طلاب المدرسة، وأشرفت عليهم أستاذة اللغة العربية بالمدرسة.

واشترك فى التمثيل كل من عبد الرحمن جمال السماك (القاضى) وعلى يحيي فايد (الخبر) وإبراهيم عبد الهادى السماك (المبتدأ) ويوسف علاء العبد (المستشار الايمن) ومحمد عبدالمجيد شلتوت (المستشار الايسر) وفاروق عوض العبد (المحامى) وضياء محمد السماك (حاجب المحكمة) وحبيبة محمد الدفراوى (كان) وبسنت سلامة الكبراتى (أصبح) وأمنية كمال السماك (أضحى) وآلاء سالم زايد (أمس) وشمس يوسف حميد (بات) بسملة حمدى أبو الريش (ظل) وأميرة أنور درهاب (صار) وبسملة على فرغلى (ليس).