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غرفة الطباعة: إعفاء المنتج المصري المعاد تصديره من ضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:28 م
غرفة الطباعة: إعفاء المنتج المصري المعاد تصديره من ضريبة القيمة المضافة أحمد جابر
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قال رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أحمد جابر إن مصلحة الضرائب وافقت على معاملة المنتج المصرى المعاد تصديره من الكرتون المضلع ومواد التغليف بذات معاملة المستورد وإعفائه من ضريبة القيمة المضافة مع إرفاق المستندات الدالة على إعادة التصدير مع الفاتورة، وذلك خلال 60 يوما من إصدار الفاتورة.

وأضاف جابر - فى تصريحات اليوم لثلاثاء أنه تم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة ولجنتى الجمارك والضرائب بالاتحاد وذلك بناء على شكوى تقدم بها عدد من مصنعى الكرتون المضلع ومواد التعبئة والتغليف جراء تضررهم من استيراد مواد التعبئة والتغليف والكرتون المضلع المعاد تصديره بنظام السماح المؤقت وإعفائه من ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى إغراق السوق المحلى بتلك المنتجات حيث بلغت واردتها حوالى 150 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأكد أهمية عدم السماح باستيراد الكرتون المضلع ومواد التعبئة والتغليف ضمن نظام السماح المؤقت؛ لأنها تعد منتجات تامة الصنع وليس مستلزمات إنتاج.

يذكر أن استثمارات شركات الكرتون المضلع فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات دولار وحجم العمالة يتعدى الـ20 ألف عامل بشكل مباشر.

 

 


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