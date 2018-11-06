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غدًا.. أخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:30 ص
غدًا.. أخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكونولوحيا ونظم المعلومات
كتب مدحت وهبة
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طالب الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكونولوحيا ونظم المعلومات، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء، سرعة  تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏https:http://www.tamwin.com.eg، موضحا أن أخر موعد لتحديث البيانات وكذلك لإضافة المواليد الجديدة لإصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة، غدا الأربعاء  7 نوفمبر.
 
وأكد عمرو مدكور  فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إلغاء البطاقات التى بها أى خطأ بعد الفترة المحددة،  ويمتنع أصحابها عن تصحيحها وحال إلغاء أى بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة، وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة وأن الموقع متاح للدخول عليه، وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.

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التموين

عمرر مدكور

بيانات بطاقات التموين

اضافة المواليد




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