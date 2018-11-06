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غدا.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرض EGYPT GATE EXPO باليوم السابع

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:28 م
غدا.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرض EGYPT GATE EXPO باليوم السابع عقارات
إعداد : أحمد حسن
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تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدا أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض «EGYPT GATE EXPO»  العقارى  والتى تستمر لمدة 4 أيام، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمشاركة 25 مطوراً عقارياً، ومن المقرر أن يفتتح المعرض المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

 

ويشهد معرض «EGYPT GATE EXPO» تسويق أكثر من 85 مشروعاً متنوعاً بين السكنى والسياحى والتجارى والإدارى والخدمى فى جميع أنحاء مصر، ويحظى مطورو تلك المشروعات بثقة كبيرة من جمهور السوق العقارى وعلى وجه التحديد الإسكان الفاخر، لما تتمتع به الشركات المشاركة من خبرات واسعة فى القطاع العقارى، والتى اكتسبت ثقة ومصداقية عبر سنوات.

 

ويطرح المشاركون العديد من العروض والتسهيلات والمزايا المقدمة لزوار المعرض، والذى يعد بمثابة المؤشر لقياس اتجاهات السوق الحقيقية، حسبما أكد استطلاع لآراء الخبراء والمطورين فى السوق العقارى أجرته الشركة المنظمة بالتعاون مع الشريك الإعلامى جريدة «العقارية«.

 

وأكد المشاركون أن هذا المعرض بما يضمه من خبرات كبرى الشركات العقارية فى مصر يعد مؤشرا قويا لقياس اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، باعتباره الحدث الأهم الذى تشهده مصر فى الربع الأخير من 2018.

 

 


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