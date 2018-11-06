عبور 203 سفينة قناة السويس بحمولة13.1 مليون طن فى 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الإثنين، عبور203 سفينة بحمولة 13.1مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقاريرملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس، 57 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 47 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت أمس الإثنين 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 203 سفينة بحمولة 13.1 مليون طن.