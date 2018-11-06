ضياء رشوان: السيسي وافق على تنظيم لقاء أسبوعى بين المراسلين الأجانب والوزراء

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على قيام هيئة الاستعلامات بتنظيم لقاء أسبوعى للمراسلين الأجانب والصحفيين المصريين مع الوزراء وكبار المسئولين، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية.

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذه اللقاءات الأسبوعية بنادى المراسلين الأجانب التابع للاستعلامات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية والصحافة والإعلام المصريين، صباح اليوم الثلاثاء بمنتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ.