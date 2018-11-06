ضبط 50 كليو لحوم فاسدة بمطعم سياحى شهير بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم سياحى شهير بمدينة أسوان ، وتم اتخاذ الإجراءات واللازمة حيال الواقعة والمضبوطات.

بدأت الواقعة بورود معلومات للمقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث التموين بأسوان، عن قيام مطعم شهير داخل مدينة أسوان ببيع اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى ، وبالعرض على اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مباحث التموين ومشاركة الرائد محمد عبد العزيز، وكيل مباحث التموين، وشارك فيها أيضاً ممثلى الطب البيطرى، والتى شنت حملة مفاجئة على المطعم ، وأسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و3 كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكيلو دهن غير صالح للاستهلاك الآدمى، بجانب ضبط 5 كيلو لحوم مطهية ومخزنة فى ثلاجة المطعم لأكثر من 10 أيام، لتقديمها للزبائن على أنها طازجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمضبوطات.