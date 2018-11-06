ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الدهب بالبحر الأحمر

كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

ألقت مديرية أمن البحر الأحمر ، القبض على 5 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 45 طريق مرسى علم – أدفو دائرة القسم، من ضبط السيارة رقم ن س أ 9865 قيادة إسماعيل.م.إ ، مواليد 1990 "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان يرافقه كلٍ من حذيفة. م.أ ، مواليد1993 ،مصطفى.أ.م، مواليد 1991 ،محمد.أ.م، 21 سنه يحملون جنسية إحدى الدول ،أحمد.ع.م، 18 سنه "عامل"و مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان ،مُحمـــل عليها 27 جوال بلاستيكى بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب تزن حوالى 2 طن – 6 أنابيب غاز – 2 قاذف لهب".

بمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقه غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.