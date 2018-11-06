ضبط 3 أشخاص بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة من القبض على 3 أشخاص بالجيرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بالشركات والمصانع المختلفة

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام كلٍ من ممتاز ش. ع 28 سنة مقيم بمحافظة سوهاج،محمد ى. ع 38 سنه مقيم بمحافظة كفر الشيخ،سهام ت. ب 26 سنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى العمل بالوظائف المختلفة، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بشركات ومصانع مختلفة، عن طريق الإعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يزعمون من خلاله وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى، وبيع استمارة شغل الوظيفة بمقابل مادى مبلغ 500 جنيه، وأضافت التحريات قيام المذكورين باتخاذ مكتب مستأجر بدائرة قسم شرطة الجيزة باسم "الأمل للتوظيف" مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وإعداد المقابلات مع ضحاياهم من الشباب راغبى العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبتفتيش المكتب عُثر على المضبوطات 2000 وثيقة تعارف مرفق بها مسوغات التعيين، 800 إعلان خاص بطلب شغل وظيفة،300 كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الراغبين فى التعيين.

يشار إلى أنه أثناء الضبط تبين وجود 12 شخصا من ضحاياهم داخل المكتب، وبسؤالهم قرروا أنهم تعرفوا على المكتب المشار إليه من خلال الإنترنت، وأنهم تقابلوا مع المتهمين الذين أوهموهم بوجود فرص عمل داخل البلاد، وتقاضوا من كلٍ منهم مبلغ مالى 500 جنيه نظير استمارة طلب العمل، ولم يقوموا بتوفير فرص عمل لهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.