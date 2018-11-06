video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط متهمين بمواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة مكبرة بسمنود

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:20 ص
ضبط متهمين بمواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة مكبرة بسمنود حبس
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم احمد العايدي مفتش مباحث سمنود والرائد سامح عمران رئيس مباحث المركز، حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط ١٤ قضية اتجار مخدرات وبحوزة المتهمين كميات كبيره من مخدر الهيروين وحشيش وأسلحة نارية.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط عددا من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من مخدر الهيروين، وحشيش بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص سقط أسفل عجلات قطار "طنطا المنصورة" بالمحلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

سمنود




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة