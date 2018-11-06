ضبط متهمين بمواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة مكبرة بسمنود

الغربية - عادل ضرة

شن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم احمد العايدي مفتش مباحث سمنود والرائد سامح عمران رئيس مباحث المركز، حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط ١٤ قضية اتجار مخدرات وبحوزة المتهمين كميات كبيره من مخدر الهيروين وحشيش وأسلحة نارية.



تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط عددا من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من مخدر الهيروين، وحشيش بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

